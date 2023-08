Caldo, weekend da bollino arancione e temperature in aumento

Weekend da bollino arancione a Genova. Sabato 19 e domenica 20 agosto 2023 la città rientra tra quelle inserite al livello due per ondate di calore nel bollettino del ministero della salute. In entrambi i giorni le temperature potranno arrivare ai 35-36° C nelle ore più calde.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Il livello 2 (arancione) indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili". Tra gli accorgimenti: evitare di esporsi al sole diretto nelle ore più calde, bagnarsi spesso con acqua fresca, indossare indumenti chiari, leggeri in fibre naturali, e coprire la testa con un cappello, bere molti liquidi moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Da evitare gli alcolici e da preferire un'alimentazione leggera.

Sul fronte delle previsioni, secondo gli esperti di 3bmeteo, saranno due giorni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata sia sulla città di Genova che nel resto della Liguria. Temperature che potrebbero aumentare ulteriormente nelle giornate di lunedì 21 e martedì 22 agosto 2023, poi potrebbe iniziare la discesa.