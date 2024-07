Imbarco traghetti, previste code per tutto il giorno (ma il peggio deve ancora arrivare)

Giornata difficile per la viabilità a Genova dove per la giornata di oggi, dalle 5 alle 22, è previsto traffico intenso da bollino arancione in zona via Balleydier, via Albertazzi, via di Francia e limitrofe a causa di tutti coloro che si stanno recando al terminal traghetti.

Ricominciano dunque le giornate difficili dovute alle tante partenze di coloro che vanno in vacanza (o tornano a casa) passando per il porto di Genova, con il traffico che a volte congestiona anche l'autostrada nei pressi del casello di Genova Ovest.

Attenzione anche alle prossime giornate: come comunicato dalla polizia locale domani, martedì 23 luglio, previsto bollino arancione al mattino che poi diventerà giallo dalle 14. Mercoledì poi attenzione al pomeriggio: mentre al mattino non sono previste criticità, dalle 14 e fino a oltre le 22 il bollino sarà rosso.