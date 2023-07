Meteo Liguria: ancora poche ore di tregua, poi torna il bollino arancione per il caldo

Durerà ancora poche ore la tregua, prima del ritorno del caldo: a Genova il bollino relativo ai colpi di calore, ormai da qualche giorno "solo" più giallo, tornerà arancione domani, giovedì 20 luglio.

Per quanto riguarda la situazione oggi, alle 14 è prevista una temperatura di 28 gradi, con una massima percepita di 33. Domani si partirà con 26 gradi fin dalle 8 del mattino, che diventeranno 29 alle 14, per una temperatura massima percepita di 34 gradi. I valori hanno convinto il Ministero della Salute a emanare per giovedì il bollino arancione su Genova, che comprende l'allerta dei servizi sanitari e sociali per temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda le fasce più deboli.

In compenso Genova è l'unico centro monitorato in Italia che oggi mantiene il bollino giallo, insieme a Bolzano: le altre 25 città registrano tutte bollino rosso o arancione.