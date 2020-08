Coronavirus, il bollettino di oggi: 7 positivi dopo viaggio all'estero e altri 2 casi da cluster di Savona

In Liguria, 7 degli 11 nuovi casi di positività al covid-19 sono dovuti a viaggi di ritorno dall'estero. Dei restanti quattro, due sono relativi al nuovo cluster nel Savonese (la grigliata organizzata l'1 agosto a cui hanno partecipato una quarantina di persone), uno è il caso di una straniera in vacanza da parenti nell'imperiese e l'ultimo di un paziente arrivato al Pronto Soccorso di Savona per un controllo.

Sono in totale 1156 le persone positive in Liguria accertate da Alisa nelle ultime 24. I nuovi contagi sono emersi da 1317 tamponi effettuati che portano i positivi totali da inizio emergenza a 10.304, 8.967 dei quali sintomatici. I test totali, da marzo a oggi, sono 203.325 nella nostra regione.

Il bollettino di martedì diffuso da Regione Liguria indica a Genova, 762 positivi. Sono 141 invece i casi registrati nella provincia di Savona interessata nelle ultime tre settimane da due cluster: quello relativo all'ormai noto ristorante di sushi e il più recente originato da una grigliata tra amici. A Imperia sono 68 e alla Spezia 28. Resta invariato il numero di persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione: 54 e sempre in fase di verifica sono 103 tamponi.

Due persone sono state dimesse dagli ospedali liguri mentre in terapia intensiva restano 2 casi gravi che sono ricoverati al San Martino. Più 13 persone si stanno curando a casa, lunedì erano 190. Quattro i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 7.579 sulla totalità di 10.340 persone che si sono ammalate. I decessi sono 1.569, nessuno nelle ultime 24 ore.

