Notte folle a Bogliasco: distrugge vetri e specchietti retrovisori delle auto, denunciato

Il 32 enne in evidente stato di agitazione è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Genova

Sorpreso dai carabinieri di Santa Margherita mentre spaccava i vestri e gli specchietti retrovisori di cinque auto posteggiate regolarmente a Bogliasco.

I militari hanno denunciato il 32enne in stato di ibertà per “danneggiamento aggravato e ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato” e, per il suo stato agitazione, lo hanno portato all'ospedale San Martino di Genova.