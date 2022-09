Tragedia a Bogliasco, uomo sdraiato sui binari muore travolto da un treno

Tragedia a Bogliasco dove un uomo è morto travolto da un treno.

L'Intercity 697 coinvolto era appena ripartito da Nervi a Bogliasco quando si è trovato di fronte una persona sdraiata in mezzo ai binari e il macchinista, seppur stesse viaggiando ad una velocità ridotta perché era appena partito, non é riuscito a fermarsi in tempo. L'uomo è stato investito mortalmente.

La circolazione ferroviaria sulla Linea Genova - La Spezia è interrotta tra Nervi e Recco. Alle 21.55 riaperto il binario in direzione Genova a seguito nulla osta Autorità giudiziaria. La circolazione riprende prima in Direzione Genova e poi si muoveranno i treni in direzione Spezia usando lo stesso binario. L'Intercity rimane fermo sul binario in direzione Spezia fino al termine delle attività dei necrofori.

Del fatto è stato informato il pm di turno.