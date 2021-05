Bogliasco, erogazione dell'acqua sospesa per lavori urgenti

Ventisette strade di Bogliasco e una di Pieve Ligure resteranno senz'acqua per alcune ore fra giovedì 6 e venerdì 7 maggio

Per lavori urgenti di riparazione della rete di distribuzione idrica, dalle ore 22 del 6 maggio alle ore 2 del 7 maggio, verrà sospesa l'erogazione alle utenze allacciate in alcune vie del comune di Bogliasco. Le strade interessate sono:

Via Sessarego fino al civ 25

Via Conte Camillo Benso di Cavour

Via Fritallo

Via Gian Francesco de Marchi

Via Figari

Vico Molino

Via Angelo Vaglio sia inferiore che superiore

Via dei Mille

Via Aurelia

Piazzale Partigiani D’Italia

Piazza ventisei Aprile

Via Paraso

Via Cristoforo Colombo

Via Nicolò Ansaldo

Via Giuseppe Mazzini

Via Ammiraglio Giovanni Bettolo

Via Armanna

Via Emanuele Pontiroli

Via Privata Adelina

Via Sant’Ilario dal civ 1 al 26

Vico Cannone

Via Del piano

Via Privata

Via Antica Romana

Via Fontana

Via Giuseppe Consigliere

Via alla Scogliera.

E in una via del comune di Pieve Ligure:

Via Campodonico dal civ 4 al 34.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.