Tra i più pericolosi d'Italia, il passaggio a livello di Bogliasco sparirà

È stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Bogliasco, con il sì di maggioranza e minoranza, il testo del protocollo d'intesa con Rfi per la soppressione del passaggio a livello in ingresso a Bogliasco con la realizzazione di una serie di opere sostitutive e compensative per la viabilità.

"È il risultato di mesi di contatti con la direzione di Ferrovie, culminato con una assemblea pubblica in cui ho presentato insieme all'amministrazione il progetto - commenta il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino -. Anche in seguito ai suggerimenti ricevuti dai cittadini, siamo arrivati a un testo finale, che ha soddisfatto la minoranza, che nel corso dell'ultimo consiglio ha votato positivamente il protocollo e il suo contenuto".

Tra le opere indispensabili contenute nell'accordo, le principali sono: la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico multipiano (silos) in zona fondovalle, che servirà da interscambio e alleggerirà i flussi di traffico nel centro del Paese; la modifica alla viabilità per permettere l'inversione di marcia agli autoveicoli provenienti da via Mazzini e l'eventuale realizzazione di un piccolo parcheggio adiacente all'ex passaggio a livello.

E ancora un collegamento pedonale attraverso la prosecuzione e allungamento dell'esistente sottopasso verso monte con il posizionamento di tre nuovi ascensori, che garantiscano il superamento delle barriere architettoniche e l'accesso ai binari; una rotonda sulla Via Aurelia all'altezza di via Marconi per riorganizzare il traffico dovuto alla chiusura del passaggio a livello; un ascensore per collegare la Via Aurelia (altezza incrocio via Sessarego) alla zona della piscina in via Cavour.

"È l'inizio di un processo, voluto e discusso da molti anni, che finalmente diventa realtà - conclude il sindaco di Bogliasco -. Il passaggio a livello di Bogliasco è stato considerato uno dei dieci più pericolosi d'Italia e l'aver raggiunto un accordo con le Ferrovie è per noi particolarmente importante per ripensare il Paese sempre più a misura d'uomo. Aggiungo che finalmente supereremo il fastidioso fischio del treno a ogni passaggio di cui i cittadini si lamentano da anni".