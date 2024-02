Bogliasco: ufficio postale chiuso per oltre un mese

Sarà chiuso al pubblico per oltre un mese l'ufficio postale di via Cavour a Bogliasco: da sabato 3 febbraio a giovedì 14 marzo 2024 inclusi.

"La sede di Poste Italiane di via Cavour 26 - ha spiegato il Comune - sarà chiusa al pubblico per i lavori necessari per la realizzazione del progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale, per il quale il comune di Bogliasco è stato scelto tra i primi in Italia".

"Durante tutto il periodo di chiusura - ha aggiunto il Comune - sarà possibile rivolgersi all'ufficio postale di Genova Nervi di viale Franchini 21 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35. Durante la chiusura dell'ufficio postale di Bogliasco sarà possibile ritirare a Genova Nervi pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, vincolate cioè all'ufficio postale di radicamento del rapporto come quelle relative al conto corrente o al libretto postale. Sarà comunque possibile usufruire degli uffici postali limitrofi siti nei comuni di Pieve Ligure e di Sori".

