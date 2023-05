Grossa perdita d'olio in strada: "Massima attenzione"

Disagi a Bogliasco nella giornata di lunedì 29 maggio 2023 per una grossa perdita d'olio sull'asfalto.

Il Comune ha spiegato attraverso i propri canali, anche social, che il mezzo da lavoro di una ditta ha perso l'olio nel corso della mattinata in via De Marchi e che, per motivi di sicurezza, è stato necessario chiudere la strada per consentire le operazioni di pulizia e bonifica da parte degli operai.

La strada è stata riaperta intorno alle ore 14: "La polizia locale - scrive il Comune - raccomanda di prestare la massima attenzione e di andare a velocità moderata