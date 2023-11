Danni mareggiata, a Bogliasco spala anche il sindaco Pastorino

Nella mattinata di sabato 4 novembre 2023 sono iniziate anche a Bogliasco le operazioni di ripristino e pulizia delle aree interessate dalla mareggiata, tra i danni la distruzione di un chiringuito sulla spiaggia che non ha retto alla violenza delle onde. A spalare anche il sindaco Luca Pastorino, armato di vanga e buona volontà.

"I danni delle onde - spiega il Comune - si contano in tutto il borgo, con rami e rifiuti portati dall'acqua e accumulati per le strade: del locale, a due passi dal mare, non rimane che un cumulo di macerie e lamiere. Un grazie speciale ai Vab di Bogliasco, al personale Idealservice, all'ufficio tecnico comunale, ai volontari intervenuti. Grazie anche agli operatori di Edil Sabema per il preziosissimo lavoro. Sono attese nuove mareggiate per le prossime ore: è sempre in vigore l'ordinanza che vieta l'accesso a spiagge e scogliere anche per la giornata di domenica 5 novembre 2023".

Successivamente il sindaco Pastorino ha partecipato alle celebrazioni per il 4 novembre, Festa dell'Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate con diversi momenti di raccoglimento alla presenza della autorità locali, delle forze dell'ordine, di associazioni e cittadini: è stata deposta una corona al cimitero di Bogliasco, a seguire la Messa al Santuario delle Grazie, la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti e il ricordo in via Bettolo davanti alla lastra dedicata ai caduti del mare.