Capriolo ferito soccorso a Bogliasco e portato all'Enpa

Una storia a lieto fine sabato 6 gennaio 2024 a Bogliasco, come racconta l'amministrazione comunale. Nel pomeriggio è stata segnalata la presenza di una giovane femmina di capriolo rimasta intrappolata nell'intercapedine di un palazzo di via Marconi.

Sul posto sono intervenute le guardie regionali, chiamate dalla polizia locale: uscito dall'intercapedine però il capriolo si è poi rifugiato sotto a un'auto, con qualche difficoltà a camminare. È stato così messo in salvo dalle guardie, che lo hanno poi accompagnato al Cras di Campomorone, il centro dell'Enpa, che si occupa del recupero animali selvatici.

La giovane femmina sta bene e non ha fratture, presto tornerà in libertà. "Grazie alla polizia locale e alle guardie regionali per il lavoro fatto", fanno sapere dal Comune.