Avvistati bocconi avvelenati, "pare sia morto un cane"

Ancora una segnalazione in merito a presunti bocconi avvelenati a Genova. È apparsa sul canale Telegram Ireba-19.

"A Genova in Villa Giuseppina zona San Teodoro (via Bologna) hanno trovato bocconi avvelenati e parrebbe che un cane sia deceduto. Prestare attenzione", si legge nel messaggio.

In questo periodo i proprietari dei cani sono in agitazione anche per la presenza di processionarie, come documentato a Oregina e al Cep.