Boccadasse, nuovamente revocato il divieto di balneazione

Ritorna alla conformità il mare di Boccadasse in cui si può nuovamente fare il bagno. Il divieto era scattato (di nuovo) la settimana scorsa, dopo una prima parentesi a inizio mese, nel tratto tra il confine est dei Bagni Nuovo Lido e il civico 47 di via Capo di Santa Chiara. Dopo le nuove analisi di Arpal, nel weekend, via libera ai bagni: l'intero litorale genovese torna idoneo alla balneazione.

Questa nuova settimana parte con una situazione che vede 380 punti conformi sui 382 in cui è suddivisa la costa ligure per la stagione balneare 2023. I divieti persistono a Bordighera, nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto.