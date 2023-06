Boccadasse, la Pro Loco Maris ripulisce spiaggia e scogliera: "Troppi rifiuti abbandonati"

Grande successo a Boccadasse per l'iniziativa della Pro Loco Maris di pulizia della spiaggia e del borgo. Una dozzina tra soci e consiglieri si sono armati di scope, guanti, sacchetti, tanta pazienza e buona volontà per ripulire la spiaggia dell'iconico borgo genovese e la scogliera di ponente dai rifiuti abbandonati, nei giorni della festa patronale di Sant'Antonio di Padova.

Appuntamento alle ore 9 di sabato 10 giugno 2023 nei pressi della sede della Pro Loco Maris Boccadasse in Via Aurora. Dopo il 'quarto d'ora accademico' sono cominciati i lavori, con il supporto di Amiu che ha messo a disposizione i sacchetti per la raccolta dei rifiuti e alcune scope. Le operazioni sono andate avanti per circa tre ore e sono stati riempiti diversi sacchi della spazzatura tra bottiglie vuote, lattine e cartoni della pizza abbandonati. Recuperata anche una grossa lastra di plastica che è stata trovata tra gli scogli, forse portata dal mare o forse abbandonata da qualcuno.

Cesare Pastorino, presidente della Pro Loco Maris Boccadasse commenta a GenovaToday: "Un grande successo per un'iniziativa che abbiamo realizzato per rendere il borgo più bello e pulito in occasione della festa patronale, che andrà in scena tra due giorni. Ringrazio soci e consiglieri che hanno partecipato e Amiu che ha messo a disposizione sacchetti e materiale per la pulizia, un'ottima collaborazione. Purtroppo abbiamo trovato davvero tanti rifiuti abbandonati da persone che non hanno a cuore l'ambiente e la bellezza di questo posto".