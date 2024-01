Boccadasse, a che punto siamo sulla protezione dalle mareggiate? Le risposte del Comune

Da tempo gli abitanti di Boccadasse chiedono la definitiva messa in sicurezza. A fine ottobre 2022 il tema della protezione dalle mareggiate era stato affrontato dalle realtà del borgo e dalla Pro Loco Maris anche con l'assessore Piciocchi che aveva promesso l'impegno dell'amministrazione comunale, nulla però sembra cambiato, e il tema è tornato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da Federico Bertorello della Lega.

"Ci sono state alcune dichiarazioni del sindaco su opere relative alla zona di Nervi - ha detto Bertorello -, zona importante tanto quanto il borgo Boccadasse, distrutto a fine ottobre 2018 da una eccezionale mareggiata creata da un sigolare mix di venti di libeccio e scirocco, cosa singolare nella nostra città. Residenti e attività chiedono cosa si può fare per opere a mare che dovrebbero tutelare, penso a cumuli di massi al largo, o pennelli. I residenti aspettano risposte".

Per la giunta ha risposto l'assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora: "A Genova sono molte le attività situate direttamente sul mare o in prossimità dello stesso, di qui la necessità di proteggerle insieme ai borghi, come quello di Boccadasse, e agli specchi d’acqua che le ospitano attraverso interventi di protezione a mare. In passato si è lavorato a Levante tra Punta Vagno e il confine con il Comune di Bogliasco, a Ponente tra Punta Nave e il confine con Arenzano. Parliamo di scogliere, ripascimenti, interventi strutturali su spiagge che hanno fatto seguito a eventi naturali straordinari. Oggi il Comune di Genova, di concerto con Regione Liguria che ha la competenza sulle opere idrauliche, è al lavoro per l’individuazione e l’analisi di tutte le aree che necessitano della presenza di dighe soffolte come ad esempio il Porticciolo di Nervi e la Marinella. Ma queste opere di protezione a mare - ha detto ancora Campora - sono utili anche per altri specchi d’acqua come quello di Boccadasse, uno dei luoghi più iconici della nostra città che merita di essere salvaguardato. Sono in corso, da parte degli uffici competenti, studi complessi che riguardano le correnti, le maree e il trasporto di materiali al di sotto del livello dell’acqua. Sarà fatto un ulteriore approfondimento su Boccadasse, in modo da poterla proteggere insieme alle tante attività che insistono sul borgo".

