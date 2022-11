La 'Panchina Rossa' a Boccadasse contro la violenza sulle donne

Le consigliere e le socie della Proloco Maris Boccadasse, insieme alle consigliere e alle socie dell'associazione Wall of Dolls, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre, ndr), hanno voluto fornire il loro contributo allestendo in piazzetta Luigi Tenco, una panchina rossa originale ed esclusiva, colorata da una rete da pesca rossa e dalle immancabili scarpe rosse.

"Una rete da pesca rossa per un Borgo antico e marinaro come Boccadasse che vuole ricordare, con questa iniziativa, tutte le vittime di femminicidio che avvengono quotidianamente, in tutto il mondo, per mano di uomini o di regimi patriarcali-religiosi".

"Per una cultura del rispetto, dei diritti, della sicurezza e della libertà" concludono donne della Proloco Maris Boccadasse.