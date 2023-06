Finisce in mare e rischia di annegare: 20enne intubato e portato in ospedale

Momenti di panico a Boccadasse nella serata di domenica 25 giugno 2023. Intorno alle ore 22:30 alcune persone presenti nel borgo marinaro hanno notato un ragazzo in difficoltà in mare. Hanno chiamato i soccorsi e l'hanno recuperato portandolo a riva.

In piazza del Nettuno è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde Genovese con l'automedica Golf 1 e un'altra ambulanza della Croce Rossa di Sori. Il giovane, un 20enne, è stato intubato perché in difficoltà respiratoria ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Non è stato al momento chiarito se il ragazzo si sia tuffato per poi trovarsi in difficoltà oppure se sia caduto dagli scogli finendo in mare.