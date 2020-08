Mare inquinato a Boccadasse, scatta il divieto di balenazione

Divieto di balenazione a Boccadasse dopo le ultime analisi di routine svolte da Arpal, impegnata come sempre nel monitoraggio relativo alle acque di balneazione della Liguria.

Esito sfavorevole per le analisi sul campione routinario prelevato nel proprio nelle acque del borgo di Boccadasse, entro 72 ore (condizioni meteomarine permettendo) verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità alla balneazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle ore 18 del 6 agosto 2020, su 380 punti in cui è stata suddivisa la costa ligure per l’estate 2020, 371 risultano conformi, 7 non conformi (oltre a Boccadasse, nell’elenco ci sono i punti San Martino e Corso Trento e Trieste a Sanremo, Levante Torrente Rexello, Ponente Torrente Rexello, Lungomare Pegli, tutti nel comune di Genova, e Levante Torrente Maremola, nel comune di Pietra Ligure ) mentre in due (“II Traversa Olivo”, comune di Portovenere e “Manarola lo Scalo”, comune di Riomaggiore) vige una chiusura preventiva disposta dal Sindaco.