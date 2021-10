Corso Italia e Boccadasse, arriva l'ordinanza anti alcol

Venerdì 1 ottobre 2021, su proposta dell'assessore al commercio, Paola Bordilli e dell'assessore alla sicurezza e polizia locale, Giorgio Viale, il sindaco Marco Bucci ha emanato un'ordinanza che riguarda la detenzione e il consumo di bevande alcoliche in alcune zone del levante cittadino.

Ogni giorno, dalle ore 00.00 alle ore 7, a partire da giovedì 7 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, sono vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno del seguente perimetro:

intersezione piazzale M. L. King e via Giuseppe Casaregis direzione corso Italia; corso Italia; via Mario Cappello; giardini Gilberto Govi; via Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione; lungomare Lombardo; giardini Giuseppe Vitali; via Don Giovanni Minzoni fino all'intersezione con piazza Henry Durant; piazza Henry Durant (esclusa) fino a intersezione con via Tommaso Campanella; via Tommaso Campanella fino all'intersezione con corso Italia; via Felice Cavallotti fino a intersezione con via Caprera; da intersezione via Caprera fino a intersezione con via Orlando; via Orlando; via al Capo di Santa Chiara; piazza Nettuno comprensiva di spiaggia di Boccadasse; piazza Enrico Bassano comprensiva di scogliera attigua e di via Aurora.

L'inosservanza della disposizione prevista nell'ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.