Boccadasse, insultano carabinieri impegnati nei controlli: coppia denunciata

Hanno visto una pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio di pattuglia sul belvedere Firpo, a Boccadasse, e hanno iniziato a urlare insulti.

Per questo motivo una coppia di genovesi, una 20enne e un 28enne, è stata denunciata.

I due infatti sono stati subito fermati, ma non hanno voluto dare i propri documenti e hanno provato ad allontanarsi. A quel punto è intervenuta un’altra pattuglia che è riuscita a fermarli: identificati, sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto a fornire la propria identità.