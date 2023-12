Boccadasse, arriva il Natale: si rinnova la tradizione del presepe nel gozzo

La magia del Natale si accende anche a Boccadasse dove, come da tradizione, è stato allestito il tradizionale presepe all'interno del gozzo. Un grande classico che emoziona grandi e piccini in uno degli angoli più caratteristici della nostra città, entrata ufficialmente nel periodo delle festività natalizie con l'accensione del grande albero di piazza De Ferrari.

A promuovere l'iniziativa è la Pro Loco Maris Boccadasse guidata dal presidente Cesare Pastorino. Il gruppo di lavoro che ha curato l'allestimento in piazza Nettuno è stato coordinato da Bianca Spettoli, con la preziosa collaborazione di Rosalba Carrea, Paola Anania, Silvia Lazzarini e Lino Galleano.

Il risultato è come sempre una 'barca natalizia' particolare e suggestiva, impreziosita dalle luminarie che si accendono con il calare del sole. All'interno del gozzo la natività, pronta ad accogliere Gesù Bambino la notte di Natale. La 'barca natalizia' è pronta a diventare protagonista degli scatti fotografici dei tanti visitatori, genovesi e turisti, che passeranno da Boccadasse. Per i primi è una tradizione consolidata, per i secondi, spesso, una piacevole scoperta. Anche sui social è sempre uno dei soggetti più apprezzati del periodo natalizio e anche quest'anno non deluderà le attese.