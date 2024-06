Boccadasse senza un bagno pubblico, il Comune cerca soluzioni

L'annoso problema della mancanza di servizi igienici a Boccadasse è approdata in consiglio comunale. Francesco De Benedictis di Fratelli d'Italia ha infatti presentato un'interrogazione chiedendo di trovare una soluzione per una delle perle della nostra città, frequentata ogni giorno da cittadini e turisti, senza però la possibilità di trovare un luogo adeguato per i propri bisogni.

"Genova lacunosa potremmo dire - la chiosa di De Benedictis - perché ancora mancano i bagni pubblici. Siamo nel pieno della stagione turistica, nonostante il tempo, e servono soluzioni rapide perché c'è la necessità di un punto decoroso dove poter andare, le persone non possono certamente utilizzare il mare. So che esistono diverse ipotesi in campo, ma a che punto siamo?".

L'assessore alle manutenzioni Mauro Avvenente ha risposto facendo il punto della situazione e presentando anche una possibile soluzione già per l'estate: "Stiamo collaborando con il municipio Medio Levante e con la presidente Anna Palmieri per risolvere la questione. Nell’immediato il Municipio ha alla firma una convenzione con la Polisportiva Vignocchi per usare i servizi igienici esistenti ed è stata ipotizzata la realizzazione di nuovi servizi proprio presso la Vignocchi ma la soprintendenza si è messa di traverso per motivi paesaggistici".

Ci sono però altre ipotesi di lavoro: "Abbiamo preso in considerazione - ha detto ancora Avvenente - una piccola parte di terreno del Comune vicino alla scaletta per realizzare locali e servizi igienici pubblici da ampliare acquistando una parte privata dove collocare i bidoni della differenziata. I costi sono molto alti e sono molto alti anche per acquistare una parte di area dove verranno realizzati locali da parte di un soggetto privato al quale abbiamo chiesto di realizzare servizi igienici che l’amministrazione valutava di acquistare per renderli pubblici. Ma c'è anche un’altra soluzione alla quale sta lavorando il facility manager, ovvero mettere a dimora, dalla parte del ponticello, una struttura. C'è stato un ulteriore e definitivo sopralluogo dei tecnici per verificare come depositare il manufatto che ha una certa dimensione e deve essere trasportato e posizionato lì con una gru, in modo che a partire da questa estate possa essere un’opportunità per residenti e turisti".

A chiudere il dibattito la replica di De Benedictis: "L'estate è alle porte nonostante il clima, speriamo tutto proceda rapidamente in modo da poter risolvere i problemi".

