Malore per un'anziana, in coda alla biglietteria Amt

Un'anziana è stata colta da malore mentre era in coda alla biglietteria Amt di via Bobbio per chiedere il bonus trasporti. La signora si sarebbe sentita male dopo aver discusso con un'altra persona in attesa del proprio turno.

È successo poco dopo le 11 di giovedì 29 settembre 2022. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto, che ha trasferito la donna in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

"Come Ugl - spiega Roberto Piccardo - abbiamo proposto e Amt ha accettato di dare un numero concordato di biglietti, tramite cartelli avvisare il pubblico che verrà servito solo fino al numero x in modo da non creare problemi. La gente si spintona durante la giornata, ieri solo perché è stata agevolata una signora al nono mese di gravidanza stava per scoppiare la rivolta, poi si parla di umanità".

"Amt ha messo in campo più personale ma non basta - prosegue Piccardo -. A nostro avviso serve ancora più personale e un invito a fare le cose online ai più giovani senza accollarsi in biglietteria. Abbiamo anche proposto di attivare un numero per prenotarsi con numero e orario in modo da contenere gli accessi".

"Ad ogni modo non accettiamo che i lavoratori debbano loro malgrado fare ore di straordinario perché rimangono ostaggio delle persone che non accettano di non essere serviti dopo ore di coda. Teniamo anche conto che molti degli operatori presenti nelle biglietterie sono ex autisti ricollocati a seguito di malattie più o meno gravi per cui non possono sopportare ritmi di lavoro di questo tipo", conclude il sindacalista.