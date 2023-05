Blu Area a levante: zone coinvolte, ipotesi e tempistiche

L'estensione della Blu Area nei municipi Medio Levante e Levante è approdata anche in consiglio comunale attraverso un'interrogazione della consigliera di Genova Civica MariaJosè Bruccoleri, alla quale ha risposto l'assessore all'ambiente Matteo Campora.

Zone blu a levante, Bruccoleri: "Coinvolgiamo cittadini e commercianti"

"Chiedo come l’amministrazione intenda gestire l'iter di condivisione con i cittadini in merito al piano di sviluppo della blu area verso queste zone - ha detto in aula Bruccolari - anche perché in passato ci sono stati dei cambi di viabilità a levante che hanno scatenato le polemiche dei commercianti che non si sono sentiti coinvolti nel processo partecipativo che ha portato alla decisione finale. Questo piano per la blu area andrà discusso con loro, con i cittadini e in consiglio comunale, per bilanciare tutte le esigenze".

Campora: "Richiesta Municipi dal confronto con i territori"

"Il piano di sviluppo della blu area verso le zone del Medio Levante e del Levante non è una iniziativa dell’assessorato all’Ambiente - ha risposto Campora - bensì dei territori e dei due municipi coinvolti, che stanno andando avanti insieme, affinché il servizio venga esteso tra le loro zone di confine, Albaro, via Caprera e Sturla. Da come dicono dal municipio la zona blu di Albaro ha poi ricadute su via Caprera e la zona di Sturla, per questo motivo si parla di estensione".

Blu Area: la prima ipotesi di zone coinvolte: da Sturla a via Carrara

"Ho chiesto ai due Municipi di incontrare le persone, fare le opportune verifiche e poi presentare una proposta, che valuteremo con Genova Parcheggi e con il Consiglio comunale. So che si sono attivati e siamo in attesa di quella ufficiale. Da quello che sappiamo - ha dichiarato ancora Campora - la Blu Area non interesserebbe tutto il territorio del Medio Levante e del Levante, ma la parte a mare di Sturla fino ad arrivare alla zona di via Carrara, si tratta ancora di un'ipotesi. Bisognerà poi verificare la situazione di San Martino. Ho chiesto di avere una proposta operativa entro giugno-luglio, poi valuteremo la fattibilità tecnica e politica, in condivisione con tutti i gruppi e il consiglio, sarà sicuramente organizzata una commissione per esaminare la proposta filtrata dalle verifiche di Genova Parcheggi e dell'assessorato. Se ci sarà condivisione del progetto, partiremo entro la fine del 2023 per l’attivazione della blu area entro il 2024. Sei mesi per capire se farla, come farla e dove farla".

La discussione è stata chiusa dalla replica della consigliera Bruccoleri: "Il tema è delicato, chiederemo sicuramente una commissione, una soluzione partecipativa è fondamentale per trovare un compromesso tra tutte le realtà coinvolte"