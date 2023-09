Autostrade, nuove chiusure notturne

A causa dei lavori di pavimentazione sulla rete autostradale, sono previste diverse chiusure notturne che riguardano le autostrade A7 e A26.

Ecco nel dettaglio quelle sulla A7:

Nelle notti di lunedì 11 e mercoledì 13 settembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Serravalle/Milano e chiusa anche l'area di servizio "Giovi est", situata nel suddetto tratto. Verrà disposto, inoltre, il divieto di sosta nell'area di servizio "Giovi est", nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

Dalle 22 di martedì 12 alle 6 di mercoledì 13 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Genova. Di conseguenza la stazione di Isola del Cantone sarà chiusa in entrata verso Genova e chiuse le aree di servizio "Valle Scrivia ovest" e "Giovi ovest", situate nel suddetto tratto. Verrà disposto, inoltre, il divieto di sosta nelle suddette aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia.

Per quanto riguarda invece la A26, ecco cosa cambia:

Nelle due notti di lunedì 11 e mercoledì 13 settembre, con orario 22-6: sarà chiuso il ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A26 verso Gravellona Toce, si consiglia di uscire stazione di Romagnano Sesia-Ghemme e di rientrare dalla stessa in direzione di Genova; in ulteriore alternativa si potrà di proseguire sulla A4 verso Torino, uscire alla stazione di Greggio e rientrare dalla stessa in direzione della A26.

Nelle due notti di martedì 12 e giovedì 14 settembre, con orario 22-6: sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Genova ed è diretto verso Torino. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A4 verso Milano, si potrà uscire alla stazione di Biandrate e rientrare dalla stessa in direzione di Torino.

Dalle 22 di venerdì 14 alle 6 di sabato 16 settembre sarà chiuso il ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Volti-Gravellona Toce, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova o Gravellona Toce. In alternativa si potrà di proseguire sulla A4 verso Torino, uscire alla stazione di Greggio e rientrare dalla stessa in direzione della A26; in ulteriore alternativa anticipare l'uscita alla stazione di Biandrate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A26 alla stazione di Romagnano Sesia-Ghemme o Vercelli est.