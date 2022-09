Settimana della mobilità sostenibile, come cambia la viabilità in centro

In occasione dell’evento 'Genova alle persone', in programma domenica 18 settembre 2022 per la 'Settimana europea della Mobilità Sostenibile', il Comune ha predisposto alcune modifiche alla viabilità nel centro di Genova. Ecco cosa prevede l'ordinanza.

Le modifiche alla viabilità in centro

Via Colombo , nel tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo: doppio senso di circolazione a vista disciplinato dalla Polizia Locale, dalle ore 8 alle ore 20.

, nel tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo: doppio senso di circolazione a vista disciplinato dalla Polizia Locale, dalle ore 8 alle ore 20. Piazza Colombo, via Colombo (tratto compreso tra piazza Colombo e via della Consolazione), via Galata (tratto compreso tra via San Vincenzo e via XX Settembre): divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli afferenti alla manifestazione per le fasi di allestimento e disallestimento esclusivamente nel periodo tra le ore 08,00 e le ore 10,00 e dopo le ore 18,30

Contestuale istituzione del divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti dalla mezzanotte alle ore 20 di domenica 18 settembre 2022.

Inoltre, dalle ore 14 alle ore 20 e comunque sino al termine della manifestazione, sono previste le seguenti modifiche.