Pedopornografia e filonazismo, arresti revocati per tre giovani

Sembrava preparassero attentati, ma il giudice per l'udienza preliminare ha inflitto loro pene meno severe di quanto chiedesse l'accusa, anche perché il perito nominato dallo stesso giudice aveva riscontrato profili di debolezza psichica e psicologica nei tre giovani.

Giovedì 20 luglio 2023 è andato in scena l'ultimo atto del primo grado di giudizio a carico di E. M., M. B. e L. L., imputati dei reati di apologia, propaganda e istigazione a delinquere all'odio etnico e pedopornografia per quanto diffuso sul canale Telegram 'Blocco Est Europa', chiuso nella primavera del 2022.

L'arresto dei tre giovani aveva suscitato particolare scalpore mediatico visto l'iniziale sospetto, poi confutato all'esito del giudizio, dell'esistenza di un gruppo organizzato sedizioso, rappresentato dai tre giovani ventenni, addirittura rivolto a meditare attentati.

Il giudizio, di contro, ha messo in luce come le condotte contestate esulassero da qualsivoglia contesto sedizioso e fossero mere esternazioni farneticanti, postate online dai giovani imputati incensurati. Insomma, un brutto gioco andato oltre, ma che non rischiava di sfociare in azioni violente.

Le pene disposte da gup infatti, nonostante le richieste dell'accusa per le singole posizioni rispettivamente di 5 anni, 4 anni e 2 anni e 2 mesi, sono state contenute nei limiti di 2 anni, un anno e 10 mesi e 8 mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario giudiziale e immediata revoca degli arresti domiciliari ancora in essere al momento della sentenza.

I giovani sono difesi dagli avvocati Mauro Casu, Andrea Costa e Paolo Maldonado ed è intuibile che la vicenda vedrà un ulteriore prosieguo davanti alla Corte di Appello di Genova.