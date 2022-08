Scoperto rave party illegale sul monte Moro: le forze dell'ordine lo bloccano

Interrotto in extremis dalle forze dell'ordine l'organizzazione di un rave party non autorizzato, che avrebbe richiamato migliaia di partecipanti sul monte Moro. È accaduto nella sera tra sabato e domenica sulle alture di Quinto quando la presenza di un furgone ha destato l'attenzione dei carabinieri e degli agenti di polizia, già sulle tracce degli organizzatori che per questo avevano intensificato i controlli.

La segnalazione dell'evento era arrivata ai militari dell'Arma che per giorni hanno messo al setaccio i social dove i partecipanti si stavano accordando soprattutto tramite un tam-tam su Telegram.

E così sul luogo individuato dove sarebbe andata in scena la festa non autorizzata, sono intervenuti oltre 20 tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani che hanno fermato gli organizzatori, circa una ventina, quelli arrivati per primi, provenienti dalla Liguria ma anche dal Piemonte e dalla Lombardia. La festa prevedeva musica e droga: sono stati sequestrati gli impianti di amplificazione, tre chili di marijuana e un grosso quantitativo di acidi trasportati in uno zaino da un 50enne.

L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato.