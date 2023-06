Nuovi blitz dei volontari contro gli adesivi sui cartelli: "Tifosi, aiutateci a rendere più bella la città"

Proseguono le "incursioni" dei volontari del comitato Pegli Bene Comune per ripulire cartelli e targhe della delegazione dagli adesivi.

Nuovamente scolla adesivi, raschietto, sgrassatore, straccio e olio di gomito sono stati gli strumenti per far sparire gli sticker incollati questa volta in via Martiri della Libertà e via Pavia.

"Siamo consapevoli che ci sono problemi più urgenti - spiegano i membri del comitato - ma la vivibilità e la capacità di accoglienza turistica di un territorio passano anche dalla presenza di arredi urbani in ordine".

I volontari fanno anche partire un appello chiedendo ai cittadini di segnalare al Comune di Genova le targhe deturpate e i cartelli devastati da scritte e sticker tramite l'app SegnalaCi, e infine si rivolgono direttamente a chi deturpa la segnaletica: "Chiudiamo con un appello ai tifosi rossoblucerchiati che si ostinano ad attaccare adesivi o vergare graffiti sui muri: per favore, aiutateci a far diventare Pegli sempre più bella".

Quella contro gli adesivi è una battaglia sentita da tempo sul territorio del ponente e non solo: al centro di alcune interrogazioni in consiglio comunale, gli sticker non solo deturpano cartelli e orari dei bus ma creano anche problemi di sicurezza rendendo la segnaletica stradale illeggibile.