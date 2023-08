Traffico di esseri umani, 19 arresti e blitz anche in Liguria

Blitz anche in Liguria contro il traffico di esseri umani, con l'arresto di 19 persone, tutte di cittadinanza straniera (guineiana, ivoriana e maliana) a Catania.

L'operazione, denominata 'Landayà', è stata portata a termine dalla squadra mobile etnea in collaborazione con i colleghi di Genova, La Spezia, Milano, Pavia, Torino e Viterbo. I blitz sono stati effettuati anche nella nostra regione e le indagini hanno individuato una struttura criminale complessa e articolata, composta fondamentalmente da tre cellule: una con sede in Piemonte e due in Liguria.

Otto le persone catturate, mentre altre undici si trovavano già in carcere per altri reati. Altre sei persone coinvolte sono invece fuggite e ora ricercate. Sono tutti ritenuti componenti di un'organizzazione che favoreggiava l'immigrazione clandestina organizzando ai migranti - in cambio di denaro - viaggi per raggiungere diversi Paesi dell'Unione Europea.

L'indagine della Dda di Catania rappresenta il prosieguo di una prima operazione scattata ad aprile, partendo dalla vicenda di una minore straniera, non accompagnata, arrivata a gennaio in Italia. I prezzi per il passaggio dal Bel Paese all'Italia variavano da 200 a 1.200 euro. Oltre al pagamento in denaro, alcune donne venivano costrette a corrispondere prestazioni sessuali, anche quando viaggiavano con figli minori. In alcune occasioni è emerso che bambini in tenera età venivano momentaneamente affidati a qualche componente del sodalizio.