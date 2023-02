Blanco indagato per i fiori di Sanremo, la reazione di Toti: "Anche no"

Il giovanissimo cantante Blanco, vincitore del penultimo Festival di Sanremo con Mahmood, ha fatto molto discutere a proposito della sua "performance" durante l'ultima edizione della kermesse in cui, dopo aver perso le staffe a causa di un problema tecnico, ha distrutto la scenografia di rose sul palco dell'Ariston. La vicenda ha lasciato il segno e infatti il giovane artista è indagato dalla procura di Imperia per danneggiamento, dopo un esposto del Codacons.

La recente notizia ha suscitato diverse reazioni, tra sostenitori del provvedimento e lamentele da parte di chi lo considera eccessivo. Tra questi ultimi c'è anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha commentato: "Blanco indagato anche no, dai. Va bene tutto, abbiamo condannato il gesto maleducato di quel ragazzo, certamente non è stato un grande esempio, ma aprire un’inchiesta davvero no. Non posso pensare che dei pubblici funzionari usino il proprio tempo, pagati dai contribuenti, per indagare sui calci alle rose del palco di Sanremo. Non credo che ogni esposto presentato da qualche soggetto in cerca di visibilità debba necessariamente trovare ascolto nelle Procure italiane, che sono un’istituzione seria e rispettata. Le scuse di Blanco bastano e avanzano. Il reato di 'calcio ai fiori in diretta tv' è qualcosa che non vorrei entrasse nella giurisprudenza della Repubblica Italiana".