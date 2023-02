Blanco da 'brividi': distrugge fiori e scenografia a Sanremo: "Chieda scusa"

Sconcerto e fischi al teatro Ariston di Sanremo dopo l'esibizione di Blanco. Il vincitore della scorsa edizione del Festival (in coppia con Mahmood) è salito sul palco come ospite per presentare il nuovo singolo "L'Isola delle rose". Circondato dai fiori ha cominciato la propria esibizione, poi sono subentrati alcuni problemi tecnici e i 'brividi' questa volta sono venuti ad Amadeus perché l'artista ha cominciato a dare in escandescenze distruggendo la scenografia. Vasi di fiori scaraventati sul palco e calci, qualche scrollone ai musicisti e poi la spiegazione tra i fischi del pubblico. "Mi dispiace, non sentivo la voce in cuffia" ha detto, poi il conduttore gli ha chiesto il motivo della sceneggiata e lui ha continuato facendo infuriare la platea: "Li dovevo spaccare comunque. Non andava la voce, allora ho detto 'mi diverto comunque'. La musica è la musica, bisogna divertirsi. La cosa bella della musica è che non bisogna seguire sempre lo stesso schema. In questo caso non si sentiva la voce e ho cercato comunque di divertirmi". Amadeus ha poi concluso: "Dai tempi di Bugo e Morgan non vedevo una cosa del genere". Sul palco è arrivato anche Gianni Morandi con la scopa, per pulire, tra le risate del pubblico.

Toti: "Venga a visitare le serre per vedere il lavoro dei professionisti del settore"

Tante le reazioni indignate del giorno dopo, anche se qualcuno sostiene si trattasse di una scena preparata, considerando che anche nel video ufficiale della canzone Blanco distrugge una composizione fatta di rose. Il presidente della Regione Giovanni commenta sui social rivolgendosi direttamente al cantante: "Nessuno tocchi i fiori di Sanremo! Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l'intenso lavoro dei nostri floricoltori. Per questo ti voglio invitare personalmente a visitare le nostre serre per vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del Dna della Liguria e di Sanremo, proprio come il Festival. È il migliore esempio che puoi dare a tutti i ragazzi che ti seguono e amano la tua musica. Alla tua età a volte si fanno degli sbagli ma si può sempre recuperare e anche dagli errori, può nascere un fiore".

Bassetti choc: "Faccia un esame tossicologico"

Anche Matteo Bassetti. direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, si è scagliato contro Blanco sulla propria pagina Facebook: "Schifato dallo spettacolo di stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani".

Bordilli: "Vergognosa mancanza di rispetto"

Paola Bordilli, assessore a commercio e artigianato del Comune di Genova aggiunge: "Evviva la bellezza dei nostri fiori. Non si distruggono "per divertirsi comunque". È stata una vergognosa mancanza di rispetto per il lavoro di tutti coloro che valorizzano il nostro territorio, verso le sue eccellenze. Un vergognoso esempio negativo per tantissimi giovani e un punto davvero basso toccato in visione mondiale".

Piana: "Atto da condannare, contro la dignità del lavoro"

E ancora, il vicepresidente di Regione Liguria e assessore con delega all’Agricoltura Alessandro Piana: "Fuoriprogramma, scatti umorali o show per catturare l'attenzione non possono ledere la dignità del lavoro dell'uomo e quella sacralità che connota da sempre i fiori di Sanremo: solo chi è coinvolto in agricoltura sa quanta manodopera e quanti sacrifici stanno dietro ad un palco immerso di fiori, in una città che del fiore ha fatto il suo emblema, la sua storia e la sua tradizione".

"Un gesto - prosegue Piana - che arriva in un periodo in cui le speculazioni sui prezzi e le difficoltà congiunturali appesantiscono i floricoltori, con costi di produzione più che raddoppiati, ma in cui i nostri imprenditori hanno dimostrato tenacia e forza per portare avanti il made in Liguria, senza trascurare il lavoro di chi allestisce e prepara le scenografie. Mi unisco quindi alla contestazione immediata sorta ieri sera da parte del pubblico del teatro: dato che sostengo i giovani e amo la musica, tanto più non posso che sottolineare come a prendere a calci i fiori sul palco di Sanremo sia un atto da condannare con forza. Si rifletta su questo affronto ad una delle più importanti eccellenze della Liguria: lo spettacolo sia pure ribelle, di protesta, ma costruttivo, mai esclusivamente negativo".

Coldiretti: "Nessun rispetto per imprese e lavoratori"

Infine Coldiretti che, attraverso una nota, ha chiesto rispetto nei confronti delle imprese: "I fiori di Sanremo non solo il simbolo del Festival, ma dell’intera città, della provincia di Imperia e della Liguria, di cui sono negli anni diventati vessillo nel mondo. Vederli presi a calci, distrutti e calpestati senza alcun rispetto né per i fiori stessi né, tantomeno, per la filiera, gli operatori e il duro lavoro che c’è dietro quelle composizioni è inammissibile, inaccettabile. Ancora di più sul palco dell’Ariston, davanti a milioni di spettatori attoniti". Così Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiretti Liguria e delegato confederale, che trova concorde l’intera Federazione regionale.

"La settimana del Festival di Sanremo rappresenta da sempre un momento importantissimo per i liguri e per gli italiani tutti - continuano Boeri e Rivarossa - e renderla teatro di uno scempio simile non è ammissibile. Disapproviamo fortemente il gesto di Blanco, perché irrispettoso anche nei confronti del duro lavoro delle nostre imprese e della filiera. I fiori sono simboli di pace, amore e bellezza, non di distruzione. Sanremo è la città dei fiori per antonomasia, e proprio i fiori sono ambasciatori nel mondo di una Liguria che ieri sera, in quel particolare frangente, non ha ricevuto il rispetto che un settore come quello florovivaistico, comparto storico della nostra regione, e il territorio che rappresenta meritano".

Filiera cardine dell’economia agricola regionale, concentrato per il 95% tra le province di Imperia e Savona, oltre che di quella nazionale, il settore florovivaistico da ormai più di un anno è purtroppo vittima dell’impatto della crisi, che continuano a mettere sotto pressione il settore con gli aumenti dei costi di produzione, arrivando a toccare anche un +95% dei costi per piante e sementi e un vero e proprio allarme rosso per i vivai travolti dai rincari dell’energia. "Oggi più che mai, e soprattutto di fronte a gesti come questo - concludono gli esponenti di Coldiretti - è essenziale sostenere il settore florovivaistico nostrano, da sempre fiore all’occhiello della nostra economia nonostante l’importante impatto dei rincari. Disapproviamo il gesto irrispettoso del cantante e, in questo frangente, rinnoviamo ancora una volta il nostro invito ai consumatori ad acquistare sempre prodotti locali, per avere un fiore fresco e di qualità, oltre che per sostenere il settore".