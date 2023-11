Bufera su Blanca per una frase su Begato: "Denigrazione inaccettabile"

"Ho trovato lavoro in zona Begato. Begato? Ammazza, Begato. Bello. Sono comunque un pregiudicato, non posso pensare di lavorare in un ristorante stellato". Questo dialogo, andato in onda nella quarta puntata della serie tv Blanca, tra Sebastiano (interpretato da Pierpaolo Spollon) e la protagonista (interpretata da Maria Chiara Giannetta) ha scatenato le proteste degli abitanti della zona.

Mirko Carissimo, Così, consigliere municipale del Movimento 5 Stelle in Valpolcevera, chiede rispetto per il quartiere: "La seconda stagione di Blanca non 'cade' solo sulla focaccia: al minuto 50.34 della quarta puntata, abbiamo assistito a un’allusiva denigrazione del quartiere Begato. Come cittadino e consigliere municipale, ho assistito spesso a questo tipo di 'fotografia' e trovo che la cosa sia ingiusta e di cattivo gusto. Ci rendiamo tutti conto delle difficoltà di questa parte di territorio, molte delle quali spesso legate a cattive scelte politiche passate e presenti, ma far passare un messaggio fuorviante in una rete nazionale non fa altro che gettare fango sulla zona e sui cittadini che la abitano".

"Begato e invece un quartiere dignitoso dove abitano famiglie con bambini piccoli, giovani coppie e tanti anziani, che tutti insieme giornalmente portano avanti lotte e attività per rendere la zona più bella e vivibile. Come consigliere del Municipio V con delega proprio ai quartieri collinari - prosegue Carissimo - ma ancor più come padre e residente, sono fortemente rammaricato per la scena a cui abbiamo assistito nella serie".

"Oltre a ritenere opportune le scuse pubbliche da parte della produzione Rai, invito la 'Genova Liguria Film Commission' a meglio vigilare - ove possibile - sul messaggio che viene poi trasmesso nelle case degli italiani: il marketing territoriale e la visibilità che si vuole dare al territorio regionale non possono prescindere dal rispetto che si deve agli abitanti di quello stesso territorio", conclude il consigliere municipale.