Black friday, i consigli della polizia postale per difendersi dalle truffe

Il periodo del Black friday, le sue imperdibili offerte e la relativa corsa all'acquisto possono essere terreno fertile per i truffatori. Per non cadere nelle truffe la polizia postale suggerisce alcuni comportamenti da rispettare.

Ad esempio, per effettuare acquisti online è consigliabile utilizzare le reti domestiche, evitando di utilizzare connessioni wifi aperte. "Prestare attenzione al metodo di pagamento, se possibile utilizzare carte prepagate con una ricarica dell'importo necessario all'acquisto", spiega la postale.

"È opportuno - prosegue - verificare sempre l'uso del protocollo https, controllare che la url sia corretta e che sul sito siano presenti le informazioni necessarie alla sua identificazione. È buona prassi leggere le recensioni degli altri clienti sul rivenditore e sul prodotto".

"Diffidare delle offerte estremamente vantaggiose - conclude la polizia -, uno dei metodi più utilizzati dai truffatori è proprio proporre occasioni incredibili inviando e-mail con link allegati che rimandano a falsi siti". Per informazioni e segnalazioni scrivete al sito commissariatodips.it.