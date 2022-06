Bizzarri su podcast per Aspi: "Non ci sono Benetton". Parenti delle vittime Morandi: "Stessa società"

"Questo è il progetto a cui ho collaborato. Non ci sono Benetton, c’è il Wwf, c’è l’Unesco, il Touring Club, c’è Slow Food e c’è l’Aspi, che è da un anno un’azienda statale, infatti lo ha presentato un Ministro. Bravissimi col moschetto, ma ogni tanto usate pure il libro".

Luca Bizzarri replica pubblicamente, via social, alla polemica scoppiata nei giorni scorsi che lo ha travolto, come attore e come genovese. Il comico ha accettato un lavoro per Autostrade per l'Italia dopo aver espresso più volte la sua indignazione sulla tragedia del ponte Morandi. Sul fatto il comitato dei parenti delle vittime del 14 agosto 2018 si era espresso con una nota: "A nostro modo di vedere la scelta di un genovese non è casuale e forse studiata a tavolino per minimizzare, per allontanare l'indignazione".

Bizzarri incalzato anche nei commenti ai post su cosa si senta di dire alle famiglie delle vittime, scrive: "L'ho detto a loro. E che a loro sentire quel nome provochi una coltellata mi pare più che legittimo". Egle Possetti, presidente del comitato Parenti delle vittime del ponte Morandi, contattata da GenovaToday, replica: "Mi ha detto di aver accettato questo incarico perchè secondo lui la nuova società non ha più nulla a che vedere con la vecchia, non c'è più il vecchio azionariato e quindi lui l'ha visto come un puntaglio a un nuovo inizio". Diverso il punto di vista di Possetti: "La società era la stessa, non c'era stata discontinuità anzi c'era lo stesso amministratore delegato".