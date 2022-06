Bizzarri in un podcast di Autostrade, Possetti: "Delusi, poteva prestare a noi la sua voce"

Egle Possetti punta il dito contro Luca Bizzarri. La presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi contesta all'attore genovese, e presidente della Fondazione Palazzo Ducale, di aver scelto di partecipare a un podcast di Autostrade. Si tratta di 'Wonders', un progetto legato alla riscoperta delle ricchezze nazionali al quale Bizzarri presta la propria voce insieme al collega Paolo Kessisoglu.

Egle Possetti parte da un'affermazione del 2018: "Nessuno pagherà... disse Luca Bizzarri in merito alla tragedia del Ponte Morandi. La coerenza non è di questo paese, non è nel Dna nazionale, non è nelle scelte di chi serviva lo stato con compiti rilevanti e molto delicati e passa ad essere un top manager di società private, la coerenza non è neanche nelle parole di un attore comico, che riveste anche ruolo istituzionale nella città di Genova, che il giorno dopo la tragedia, essendo genovese, come tanti suoi concittadini si dichiarò indignato. Oggi pare che l’indignazione sia passata, per un genovese la scelta di prestare la voce a questa società, anche se alcuni pensano che ora "sia un’altra cosa', "sia cambiata' è a nostro modo di vedere di cattivo gusto. Secondo noi - sostiene Possetti - la scelta di un genovese non è casuale e forse studiata a tavolino per minimizzare, per allontanare l'indignazione. Le chiedo scusa Luca - conclude - se le sue motivazioni hanno fondamenti di altro spessore, quello che percepiamo ora ci permetta di dire che ci delude. Noi rimaniamo inascoltati da quattro anni, concessione ceduta in barba ad ogni logica, disegni di leggi promessi e fermi al palo, forse avrebbe potuto prestare anche a noi la sua voce, per far risuonare le nostre grida che non sono mai state di dolore, che purtroppo ci portiamo dentro come un parassita, voci che invocano giustizia".

Altre cose non sono piaciute alla presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi: "A quasi quattro anni di distanza dalla tragedia c'è una grandiosa campagna di 'rinnovamento della società' con un nuovo Ad, ora con nuovi soci, con la famiglia ex principale azionista che esce a tasche piene con i soldi degli italiani, con penose affermazioni che abbiamo sentito in questi anni. Nella campagna di restyling attuale - sostiene Possetti - tutto sembra tutto assumere nuovi colori, nuovi punti di vista, quasi di beatificazione di chi 'purtroppo' non sapeva ed ora è distrutto per quello che è successo, nella realtà i punti di vista sono rimasti gli stessi; autovetture con i loro occupanti che volano in basso perché il ponte è venuto a mancare, altre persone che si vedono crollare in testa le macerie, tutti i 43 che non faranno più ritorno dalle loro famiglie".

"Noi speriamo che qualcuno possa pagare - conclude Egle Possetti - speriamo che alcuni dei responsabili possano pagare, non siamo certi che nel nostro paese tutti i veri responsabili pagheranno, ma andiamo avanti per la nostra strada, crediamo nella giustizia e lotteremo fino alla fine, per il resto proviamo tanta delusione essendo consci, purtroppo, che questo evento voglia essere celato e nascosto sempre più fino a sminuirlo".