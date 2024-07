Bimbo morto dopo aver mangiato formaggio a latte crudo, parte "Il trenino di Elia": "La nostra battaglia in tutta Italia"

È partito da Arenzano, "Il trenino di Elia", e sta viaggiando per l'Italia per portare avanti la battaglia dei genitori del piccolo morto a neanche tre anni dopo aver mangiato formaggio a latte crudo. Proprio ieri, l'ultimo riscontro dalla Sicilia per un "tam tam" di sensibilizzazione che si sta allargando giorno dopo giorno.

Per ripercorrere la storia di Elia bisogna tornare a inizio aprile quando il bambino, dopo una vacanza in montagna con la famiglia, si sente male e viene portato d'urgenza al Gaslini. Qui la terribile diagnosi: sindrome emolitica-uremica (Seu), insorta con tutta probabilità per aver consumato un prodotto caseario a latte crudo contaminato da Escherichia Coli. Dopo 51 giorni in ospedale, purtroppo, il 21 maggio il tragico epilogo con la morte del piccolo arenzanese.

È l'inizio della battaglia dei genitori, Sonia e Marco: "Ci stiamo attivando per far che non debba mai più succedere ad altro bambino e nessun'altra famiglia possa passare ciò che abbiamo vissuto noi. Lo abbiamo promesso a Elia".

La battaglia dei genitori: "Serve maggior chiarezza sulle etichette"

E così è nato "Il trenino di Elia", per informare e sensibilizzare genitori ed educatori sulla Seu, ma anche per chiedere una maggior chiarezza sulle etichette dei prodotti a latte crudo. "La Seu è una malattia acuta rara che rappresenta la causa più importante di insufficienza renale acuta nell'età pediatrica, in particolare nei primi dieci anni di vita - spiegano i genitori - dunque i bambini sotto i 10 anni di età non devono consumare prodotti caseari a latte crudo, freschi o di media stagionatura, ossia che non siano pastorizzati o che non abbiano subito trattamenti termici adeguati ad abbattere la carica batterica".

"I prodotti caseari a latte crudo - specificano - sono una eccellenza della nostra cultura e rispecchiano in maniera assoluta le biodiversità e le tipologie di allevamento delle nostre valli e delle nostre regioni, riteniamo però che sia doveroso apporre alcune specificazioni in merito". Mentre all'estero, come in Francia, sui prodotti a latte crudo viene apposta un'etichetta che informa del pericolo per i bambini, in Italia una normativa del genere non esiste ancora. "Pretendiamo chiarezza nelle etichette quando acquistiamo, se abbiamo dubbi e non ci vengono chiariti, scartiamo il prodotto e acquistiamone un altro a latte pastorizzato" dicono ancora Sonia e Marco che, dopo pochi giorni dalla scomparsa di Elia, erano già entrati in contatto con altri genitori che hanno vissuto la stessa tragedia.

Non è escluso che, dopo l'estate, proprio da Arenzano e dalla famiglia di Elia possa partire una raccolta firme per promuovere una legge che imponga ai produttori di apporre etichette che specifichino i rischi per i bambini.

"Il trenino di Elia" in viaggio per l'Italia

L'azione di Sonia e Marco non è volta solo alla lotta per avere etichette più chiare, ma anche alla sensibilizzazione. Per questo tramite volantini, brochure, contatti e tam tam online, stanno cercando di contattare famiglie e varie realtà che si occupano di soccorso e bambini. E negli ultimi giorni hanno ottenuto riscontri fin dalla Sicilia.

Volontari per la Croce Rossa di Cogoleto, Sonia e Marco hanno pensato a un corso sui rischi dell'alimentazione in età pediatrica da tenere in Croce Rossa, Anpas e Misericordie, a incontri con gli insegnanti a settembre e anche con associazioni che portano in gita i bambini e ad azioni di sensibilizzazione rivolte ai supermercati con catena produttiva propria.

"La Croce Rossa della Liguria ha recepito la nostra proposta e la porterà avanti - spiegano i genitori - come Anpas che, tramite un consigliere nazionale, ha fatto sua la nostra proposta. Abbiamo saputo che ne discuteranno nel prossimo consiglio e, se andasse in porto, ci sarebbe una diffusione di questa tematica in ogni corso proposto ai cittadini nei prossimi anni".

Ex scout, Sonia e Marco hanno contattato anche le sergeterie nazionali e regionali di Agesci, Cngei e Aic: "Proprio in questi giorni - commentano - abbiamo ricevuto una risposta positiva da Agesci Sicilia, faranno del loro meglio per portare avanti il lavoro di sensibilizzazione, e questo riscontro ci ha emozionati perché significa che il trenino di Elia è in viaggio per l'Italia".

I genitori di Elia stanno cercando di fare rete con altre famiglie che hanno avuto un'esperienza simile: è possibile contattarli all'indirizzo iltreninodielia@gmail.com