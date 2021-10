Bimbo si schianta con la bicicletta, gravissimo al Gaslini

È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova un bambino di 6 anni che è andato a schiantarsi con la bicicletta contro un cancello mentre giocava nei pressi della propria casa a Sestri Levante,

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre.

Il bimbo è stato portato in ospedale dal 118 ed è ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.