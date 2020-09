Nell'estate del covid, aumentate le vacanze in barca

Il 13 settembre si è conclusa l'operazione Mare Sicuro 2020, un'operazione che ha visto nel corso dell'estate intensificare i servizi di vigilanza in mare e controllo sul demanio marittimo, allo scopo di prevenire gli incidenti e reprimere le condotte illecite a tutela di bagnanti e diportisti. Un'attività di carattere principalmente operativo, svolta attraverso l'impiego dei mezzi aeronavali della Guardia costiera e delle pattuglie terrestri nei porti e sul demanio marittimo.

L'estate 2020 è stata fortemente caratterizzata dall'emergenza sanitaria legata al covid-19: dal ritardato avvio della stagione balneare al contingentamento degli spazi sulle spiagge. Per questo motivo i militari della Guardia costiera hanno contribuito a vigilare il demanio marittimo e il mare per il rispetto delle norme di distanziamento sociale e ordine pubblico. Un’attività di deterrenza che ha portato ad effettuare 36.890 controlli (+11.838 rispetto al 2019), con l'accertamento di 840 illeciti (+186 rispetto allo scorso anno) per un importo di oltre quarantamila euro di sanzioni e 64 sequestri amministrativi sull'intero territorio regionale.

Altro elemento caratterizzante è stato rappresentato dall'aumento delle frequentazioni in mare su unità da diporto, da molti scelte quale mezzo di vacanza per mantenere le previste distanze sociali. Nel corso dei mesi estivi gli interventi di soccorso sono stati 198 (+124 rispetto al 2019) con il salvataggio/assistenza prestata a 413 persone in mare (+270) e a 128 unità navali (+75) nell'area di competenza. Dati, come si evince, in forte aumento rispetto all'estate 2019 e in linea con le maggiori presenze in mare, ma confortati da una lieve diminuzione degli incidenti mortali (15 decessi nel 2020, rispetto alle 17 del 2019) e di quelli verificatisi nelle attività subacquee.