Biker 17enne finisce in un dirupo, interviene l'elisoccorso

Si stava avventurando sulle alture di Arenzano il giovane biker che è stato recuperato dall'elisoccorso.

Il ragazzo, di soli 17 anni, stava andando sulla mountain bike nell'entroterra quando dalle prime informazioni, per cause sconosciute, è caduto in un dirupo. È successo dopo le 18 di mercoledì 22 maggio.

A recuperarlo la Croce Rossa Ponente, l'automedica Golf 5, il soccorso alpino Cnsas, i vigili del fuoco con l'elisoccorso Grifo 1 da Albenga. Sul posto anche i carabinieri.

È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso, con svariati traumi agli arti.