Bigo chiuso, sull'ascensore manca l'aria condizionata

"ll Bigo resterà chiuso al pubblico dal 19 al 24 Luglio per ragioni di sicurezza legate alle condizioni meteo (allarme rosso temperature)". Sull'ascensore panoramico manca l'aria condizionata e l'Acquario di Genova decide per la chiusura al fine di evitare "malori con vista".

Alle lamentele del pubblico per la mancanza di un impianto di condizionamento all’interno della struttura, la direzione risponde: "Il Bigo, infatti, è un monumento moderno in metallo progettato dall’architetto Renzo Piano che riproduce in scala ingrandita una grande gru da carico come quelle montate sulle navi", si legge sulla pagina Facebook.

"Il nostro ascensore panoramico circolare è un oggetto praticamente unico nel suo genere; la sua assoluta peculiarità consiste nell’assenza di un vano corsa che contenga l’ascensore e i cavi eventualmente necessari per l’alimentazione elettrica di sistemi di condizionamento a bordo della cabina. Ultimamente la società Porto Antico di Genova, proprietaria della struttura, sta svolgendo uno studio di fattibilità per l’eventuale installazione di un innovativo impianto di condizionamento".