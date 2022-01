Trasporti, allo studio un biglietto unico regionale

Il Consiglio regionale, nella seduta di martedì 11 gennaio 2022, ha approvato all'unanimità la mozione 45, presentata da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a diverse azioni per quanto riguarda i trasporti.

In particolare il documento chiede di mantenere il biglietto integrato treno-bus nell'area urbana genovese a invarianza di costi per gli utenti; introdurre un biglietto integrato treno-bus per i Comuni della Città metropolitana di Genova, a partire dagli studenti universitari residenti fuori Genova; procedere alla fine del sesto mese nell'ambito dell'introduzione del 'biglietto unico regionale' allo studio di modalità di integrazione tariffaria intermodale da estendere a tutta la regione; studiare lo sviluppo del servizio ferroviario Savona-Sestri Levante, da affiancare al potenziamento della tratta Genova Voltri-Genova Nervi, alla conclusione dei lavori nel nodo ferroviario di Genova e di riferire periodicamente in Commissione III.

L'assessore ai trasporti Gianni Berrino ha illustrato gli aspetti relativi alla sostenibilità economica del biglietto integrato e ha chiesto alcune modifiche al testo, che sono state accolte da Sanna. Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha chiesto di sottoscrivere la mozione.