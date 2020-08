Il biglietto integrato bus-treno diventa acquistabile anche con l'app di Amt

Novità al via per l'app di Amt: da lunedì 10 agosto è acquistabile anche il biglietto integrato bus più treno. Il ticket da 1,60 euro, che consente di viaggiare su tutti i mezzi Amt (esclusi Navebus e Volabus) e sulla rete urbana di Trenitalia (da Nervi a Voltri compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo), potrà essere acquistato dall'app di Amt tramite carta di credito, Google Pay, Apple Pay.

La scelta di inserire anche il biglietto Amt Trenitalia nei ticket online rientra nella strategia dell'azienda di una sempre più forte dematerializzazione dei titoli di viaggio, già avviata con i diversi abbonamenti caricati su CityPass e che ha trovato ulteriore spinta, in questi mesi, nelle necessità imposte dall’emergenza sanitaria.

Grazie alla funzionalità recentemente introdotta, dall'app del Tpl genovese si possono acquistare diversi titoli di viaggio utilizzando GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito, comprese le prepagate (Visa o Mastercard). Rimane ovviamente in vigore la possibilità di acquisto del biglietto ordinario (non integrato) tramite sms.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tramite app i clienti possono acquistare anche l'ordinario da 1.50 euro, il biglietto da una corsa per ascensori 0.90 euro, il giornaliero GenovaPass da 4.5 euro, il giornaliero 4 persone da 9 euro e il supplemento Drinbus da 1 euro.