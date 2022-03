Biglietti con numero da chiamare per reati predatori, il Siap contro la scelta della Locale

"La scelta del comando della Polizia Locale del Comune di Genova di distribuire biglietti da visita in numerosi esercizi commerciali contenenti un numero telefonico da contattare per contrastare i cosiddetti 'reati predatori', bypassando il rigido protocollo del Nue 112 Liguria è la dimostrazione del mancato coordinamento delle forze dell’ordine in campo sul territorio genovese e ligure". Lo scrive in una lettera indirizzata al questore e al prefetto di Genova il Siap, sindacato di polizia, che chiede un urgente intervento istituzionale sull’argomento.

"Non discutiamo il fatto che la professionalità degli operatori della Polizia Locale possa essere messa in campo anche quando svolge funzioni di polizia giudiziaria - prosegue il Siap - ma sulla base di procedure che rispettino la normativa vigente che, come noto, prevede il preventivo coinvolgimento dalle autorità competenti previste dalla normativa vigente. Questo, per evitare, tra l’altro, sovrapposizioni o inquinamenti d’attività d’indagine in corso sul territorio. Inoltre sarebbe fondamentale per la sicurezza di tutta la città che l’attività investigativa preventiva venisse pianificata su tutto il territorio di competenza e non solo in alcuni segmenti della città".

"Ci siamo rivolti formalmente - conslude il Siap - al questore e al prefetto di Genova per chiedere un urgente intervento istituzionale sull’argomento, informando per conoscenza i dirigenti della Squadra Mobile, della Digos, della Divisione Anticrimine e di tutti i commissariati della Polizia di Stato presenti sul territorio comunale di Genova".