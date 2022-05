Dipendenti Amt: "L'azienda ci ha venduto a 18 euro biglietti gratuiti"

Mentre ai Parchi di Nervi si smonta Euroflora, negli uffici delle partecipate del Comune di Genova fioriscono nuove perplessità sulla compravendita dei biglietti ai dipendenti.

Il malumore è diffuso in Amt, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, che avrebbe acquistato 6500 biglietti e ne avrebbe rivenduto all'interno soltanto 2000 ma con un'altra sorpresa: dal 6 maggio gli stessi biglietti, prima venduti a 18€, sono diventati improvvisamente gratuiti ovvero è stata lanciata l'offerta tre ingressi omaggio per ogni dipendente, come disposto dall'azienda. Un ultimo colpo di coda, per il weekend finale della manifestazione, che per i dipendenti più che un'occasione da cogliere al volo è risultata una presa in giro. Chi li aveva già acqustati si è trovato in mano con un pugno di mosche.

La maggior parte dei biglietti acquistati al Cral, infatti, circa 350 secondo fonti interne, sono stati venduti a 18€. "Ho comprato quattro biglietti al Cral per me, mio marito e i nostri figli e li abbiamo pagati 18 euro l'uno", racconta a GenovaToday la moglie di un dipendente Amt. "Tra l'altro il bambino sotto gli otto anni non avrebbe dovuto pagare, ma al Cral mi hanno fatto prendere il biglietto anche per lui".

Dal Circolo ricreativo aziendale di Amt fanno sapere di aver ricevuto una mail a tre giorni dalla fine della manifestazione, poco prima dell'orario di chiusura dell'ufficio, e che ormai i giochi erano fatti. Nessuno ricorda una cosa simile durante la precedente edizione di Euroflora ma quella mail con oggetto "Euroflora 2022: biglietti gratuiti per i dipendenti Amt" rimane un boccone amaro per il personale.