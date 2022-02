Amt, i biglietti si acquistano anche con carta di credito

È stato presentato oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, a Genova 'Ila', acronimo di 'instant lane access', il nuovo progetto di Amt, che prevede la possibilità di accedere ai servizi di trasporto tramite pagamento contactless. Da oggi, infatti, grazie al lancio di questo progetto sperimentale, i passeggeri dei mezzi pubblici di Genova possono avvalersi delle loro carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless per acquistare i titoli di viaggio e accedere ai servizi della rete Amt, semplicemente avvicinando la propria carta di pagamento ai totem e validatori smart 'Ila'.

La sperimentazione prevede in questa prima fase 10 fermate della rete urbana genovese attrezzate con i nuovi smart totem 'Ila' e validatori smart a bordo dei bus che effettuano i servizi di collegamento con l'aeroporto, Volabus e Airlink.

Il sistema prevede la possibilità da parte del cliente di accedere ai servizi della rete Amt in modalità contactless, senza dover acquistare un titolo di viaggio fisico, e di beneficiare delle proposte di best fares (la tariffa migliore possibile, calcolata in base alla durata del viaggio e al numero di viaggiatori) sia singole che multi passeggero, con l'utilizzo di una sola carta di pagamento, fino a quattro persone.

Grazie a questo set-up innovativo, per la prima volta a livello italiano, il sistema offre agli utenti la possibilità di accedere, attraverso il proprio strumento di pagamento contactless, a tariffe dedicate a gruppi, come per esempio il biglietto da 24 ore per 4 persone oppure la tariffa dedicata al Volabus per 3 persone.

Questa soluzione innovativa facilita l'accesso ai servizi da parte dei turisti che possono utilizzare ancora più facilmente l'articolata rete di trasporto pubblico gestita da Amt per scoprire la città e il suo territorio. La sperimentazione, per ora focalizzata sulle aree della città di Genova, servirà per raccogliere spunti ed elementi di valutazione per una sua eventuale estensione, anche nel quadro delle iniziative previste da Regione Liguria.

Per incentivare l'utilizzo del sistema, inoltre, sono state aumentate alcune validità dei biglietti acquistati con questo nuovo sistema:

il biglietto da euro 1,50 rete urbana Amt vale 110 minuti (10 minuti in più rispetto al cartaceo),

il biglietto Volabus da 5 euro vale una corsa e 110 minuti sulla rete urbana Amt (50 minuti in più rispetto al cartaceo).

La sperimentazione prevede complessivamente 45 tra totem e validatori smart 'Ila' che verranno progressivamente installati. Altri 20 smart totem saranno posizionati sulla rete urbana genovese entro l'estate. Nei prossimi giorni verrà presentata la sperimentazione 'Ila' a Portofino, località strategicamente scelta proprio per la sua connotazione turistica.

Dove sono le fermate Amt con pagamento con carta di credito

2 a Brignole, in direzione ponente e in direzione Valbisagno

1 in via XX Settembre davanti al Mercato Orientale

1 in piazza De Ferrari

1 in piazza Fontane Marose

1 in via Buozzi (dalla metro) lato mare

1 in via Cantore in direzione Levante

1 in via Ciro Menotti

1 a Pontedecimo in piazza Perino direzione centro

1 in via Voltri di fronte alla stazione.

Questa nuova iniziativa è stata comunicata in città con una campagna pubblicitaria studiata ad hoc che ha previsto per diverse settimane un teaser che recitava "È in arrivo Ila" con il simbolo di una piccola raganella verde, che è stata scelta come testimonial del progetto.

Genova entra così nel novero delle oltre 100 città che a livello europeo hanno abilitato i pagamenti contactless per facilitare e sviluppare i sistemi di trasporto pubblico. Gli strumenti di pagamento contactless possono infatti giocare un ruolo importante nel ritorno all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbano alla luce del contesto pandemico. Secondo lo studio Urban Mobility condotto da Wakefield Research in nove diversi Paesi a livello globale cresce l'utilizzo dei pagamenti contactless con 7 pagamenti su 10 che ormai sono touch free e con la maggioranza degli intervistati italiani (91%) che si aspetta un aumento delle modalità contactless per accedere ai servizi di trasporto pubblico.