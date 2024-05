Bici, installata una "canalina scivolo" a De Ferrari per scendere alla metro

Uno scivolo, per le biciclette. Si legge "attenzione canaletta biciclette a terra" nel nuovo cartello comparso sulle scale che scendono verso la stazione della metro di piazza De Ferrari. Dopo quasi due anni dalla richiesta, è stata installata una canalina che renderà più agevole il trasporto a mano delle bici lungo la scalinata di ingresso. La canalina, installata per il momento all’ingresso della metro lato salita di San Matteo, ha in particolare l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei due Bike Parking comunali, inaugurati l'anno scorso e situati nel sottopasso, che comprendono 50 posti bici.

Pare che le "canaline scivolo" si stiano diffondendo rapidamente nelle principali città europee, sempre sulla scia della mobilità sostenibile. La proposta di installazione era stata già presentata da Selena Candia (lista Ferruccio Sansa) nel dicembre 2022. L'assessore ai trasporti Augusto Sartori aveva condiviso la questione sollevata e ricordato il Protocollo di intesa siglato pochi mesi prima con Rfi per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni, con l'avvio di gruppi di lavoro per l'intermodalità del sistema ferroviario con il sistema del trasporto locale, la mobilità elettrica condivisa e la ciclabilità.

Già in quell’occasione, nel 2022, Sartori aveva spiegato che la Regione si stava impegnando a svolgere attività di coordinamento per realizzare una rete integrata di servizi e che, per le stazioni raggiunte da una ciclabile, si era impegnata anche a installare sulle rampe delle scale di stazione le canaline per trasporto bici.