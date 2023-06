Mobilità sostenibile, arriva il primo bicibus per gli alunni di Cornigliano

Andare a scuola in bici è una pratica che "fa scuola": così domani, venerdì 9 giugno, parte il primo bicibus sperimentale dell'Istituto Comprensivo Cornigliano, un'anteprima del servizio che potrà essere avviato l'anno prossimo.

L'iniziativa domani coinvolgerà solo gli alunni delle classi quinte: si parte alle 7,55 da piazza Savio, davanti alla stazione ferroviaria, per poi pedalare insieme a scuola. Saranno presenti l’assessore comunale alla sicurezza con delega alla Polizia Locale Sergio Gambino, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Cornigliano Antonio Carvelli e la mobility manager dell’Istituto Silvia Gardella.

La pratica di andare a scuola in bici sta dunque prendendo piede: tra i sostenitori della prima ora, a Genova, gli organizzatori del BicibuSauro, lo scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro che sfrutta la pista ciclabile di corso Italia per insegnare ai bambini ad andare in classe in sicurezza e rispettando l'ambiente. "Ci sono tanti posti in cui si può andare in bici a Genova come Cornigliano - aveva detto a GenovaToday proprio un'esponente di tRiciclo, che organizza il BicibuSauro - con nuove ciclabili e percorsi per le due ruote. Non è vero che non può diventare una città ciclabile. I bimbi delle scuole di quei quartieri hanno bisogno di essere presi per mano iniziando un percorso pedibus e bicibus".