In bici da Padova a Genova contro il Parkinson: la pedalata coraggiosa di Lorenzo e Raffaella

Da Sant'Urbano (in provincia di Padova) a Genova in bici, 500 km di pedalata per parlare di Parkinson sensibilizzando i cittadini. È l'avventura che partirà sabato 20 luglio, organizzata da Lorenzo Sacchetto e Raffaella, moglie e caregiver, accompagnati da un gruppo di volontari.

"Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson", arrivato alla seconda edizione, ha l'obiettivo di confrontarsi su diversi temi legati alle patologie neurodegenerative come il morbo di Parkinson. Il progetto, supportato dal Coordinamento Regionale Rete Patologie Neurodegenerative e dalla Direzione prevenzione della Regione Veneto, si propone di coinvolgere attivamente le regioni, le comunità e le associazioni locali.

Il percorso si articolerà in sette tappe di circa 70 km al giorno, toccando città come Bologna, Ancona, Perugia, Firenze e infine arrivando a Genova. In ogni capoluogo verranno organizzati eventi serali co-progettati con le amministrazioni comunali e regionali e le personalità del mondo della medicina, dello sport, della cultura. Sarà l'occasione per parlare insieme a medici, pazienti, associazioni sportive, associazioni di pazienti, di stili di vita salutari nella gestione della malattia, di nuovi approcci alla malattia, della necessità di fare rete per garantire l'omogeneità delle cure e per raccontare esperienze e buone pratiche.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è sensibilizzare sulle malattie neurodegenerative, promuovere l'attività fisica come strumento di contrasto alla progressione della malattia e ridurre lo stigma e l'isolamento sociale.